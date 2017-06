VIDEO | Revivez la remontée de la Loire du Belem et des maxi-trimarans entre Nantes et Saint-Nazaire

Après une semaine à Nantes, le Belem et les maxi-trimarans qui vont faire la course avec le Queen Mary 2 pour The Bridge ont pris la direction de Saint-Nazaire. Une remontée de la Loire que nous avons pu suivre à bord de l'un d'eux.

Après une semaine à Nantes, le Belem et les maxi-trimarans qui vont faire la course avec le Queen Mary 2 pour The Bridge ont pris la direction de Saint-Nazaire. Une remontée de la Loire que nous avons pu suivre à bord de l'un d'eux, le trimaran Actual.

Parmi les moments les plus impressionnants, le passage sous le pont de Cheviré.

Les trimarans et le Belem sous bonne escorte !

Des moments magiques

Vous étiez très nombreux au bord de la Loire pour profiter de ce spectacle magnifique.

C'était aussi impressionnant à bord du trimaran Actual.

Le Queen Mary 2, lui, doit arriver ce samedi à Saint-Nazaire. Le départ de la course, ce sera à 19 heures dimanche.

►►► Sur le même sujet : la sécurité renforcée à Saint-Nazaire pour The Bridge et les règles de navigation pour le départ.