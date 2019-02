VIDEO - Les Chevaliers du Fiel enregistrent leurs sketches en Dordogne

Bassillac, France

Emile et Fernand, Mireille et son petit conservatoire, Yvonne la psychologue et Ghislaine la coiffeuse...ils étaient tous là, tous présents sur la scène du centre culturel de Bassillac. Ce vendredi 15 février, les Chevaliers du Fiel ont posé leurs micros pendant une heure pour enregistrer une série de sketches qui seront prochainement diffusés sur les ondes de France Bleu.

200 personnes ont assisté à l'enregistrement à Bassillac. © Radio France - Benjamin Fontaine

La machine est bien huilée. A peine arrivés sur scène, Eric Carrière et Francis Ginibre chauffent le public. Assis à une table sur la scène du centre culturel ils enchaînent les sketches, les personnages et les blagues. Les répliques font mouche, le public périgourdin rit aux éclats et applaudit généreusement. "Ils sont incroyables, c'est très spontané et c'est ça que j'aime chez eux," sourit Monique, une jeune retraitée. "Moi j'ai une préférence pour les employés municipaux," ajoute Helène.

"C'est une vraie chance de pouvoir les voir en vrai rien que pour nous pendant une heure. Je ne les rate jamais le matin et j'ai hâte d'entendre les sketches d'aujourd'hui dans ma radio," avoue Claude. Après la séance d'enregistrement, le duo prend le temps de signer quelques autographes pour toute la salle. "Le public est très bon ici. On le connait bien puisqu'on est venu plusieurs fois au Palio et on est toujours bien accueilli,", confie les humoristes. Pas le temps de se poser, les Toulousains remontent dans leur voiture en direction de Boulazac. Une nouvelle fois, leur spectacle "Camping-car for ever" se joue à guichets fermés.

Retrouvez les Chevaliers du Fiel sur France Bleu Périgord chaque jour à 6h20, 8h40 et 16h45 et sur francebleu.fr