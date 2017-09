VIDEO - Revivez la soirée France Bleu Orléans au Festival de Loire avec TIBZ en concert

TIBZ était l'invité de France Bleu Orléans mercredi. Retour en images sur sa très belle prestation sur la scène du Ponton dans le cadre de la soirée spéciale France Bleu Orléans du Festival de Loire 2017

TIBZ a enflammé la scène du Ponton mercredi soir dans le cadre de la soirée organisée par France Bleu Orléans. Plusieurs milliers de personnes ont chanté et dansé au rythme des chansons de cet auteur, compositeur et interprète, ambassadeur de la nouvelle scène française. Un public venu pour écouter son titre phare "Nation" et qui a découvert l'énergie et l'étendue du talent de ce jeune périgourdin de 24 ans. Merci à TIBZ de nous avoir régalé. Et pour ceux qui n'ont pas eu la chance d'être présents, voici en exclusivité trois extraits de ce concert.

Un peu avant ce concert, TIBZ nous a fait l'amitié de passer par notre studio éphémère, installé sur les quais de Loire. Il a répondu aux questions de Rodolphe Louvet.

TIBZ et Rodolphe Louvet sur le Festival de Loire © Radio France - Jean-Luc Vibet

TIBZ parle de son parcours au micro de Rodolphe Louvet Copier