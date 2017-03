Vidéo - Revivez le concert de Julien Doré au France Bleu Live Festival à Avoriaz 1800

Le France Bleu Live Festival, à Avoriaz 1800, se poursuit ce mardi 28 mars. Après Boulevard des Airs, c'était au tour de Julien Doré d'offrir un spectacle intimiste et chaleureux devant une salle comble.

Julien Doré sur la scène de la salle des festivals à Avoriaz.

Pour le plus grand bonheur du public venu à Avoriaz 1800, Julien Doré a présenté son troisième album & et ses chansons connues de toutes et tous devant une salle remplie à craquer. Sur les réseaux sociaux, les réactions étaient nombreuses.

Un pur moment de bonheur ce facebook live 🎤💙 @jdoreofficiel pic.twitter.com/gUsiP0EPLE — Patricia Løv& (@Etoile0659) March 28, 2017

Merci @jdoreofficiel comme si on y était. ...il me tarde le 2 mai pic.twitter.com/VixAlfumwH — lintilhac &lødie (@lintilhacelodie) March 28, 2017

Julien Doré est actuellement en tournée. Une tournée qui continue jusqu'au mois de Mai avant de partir au Japon, au Canada et de participer aux festivals d'été.

Emmanuelle , fan de toujours

Elle a posé une semaine de congés, fait plus de 200 km pour assister au concert de son chanteur préféré. Emmanuelle vient de Dijon. De Julien Doré, elle est fan !

Pour Avoriaz 1800 , c'est un vrai succès

Le directeur de l'office du tourisme d'Avoriaz, Stéphane Lerendu est ravi. Le France Bleu Live Festival permet à la station une vraie visibilité radiophonique.