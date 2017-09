VIDEO - Revivez les 10/20 kms et le Marathon de Tours

Avec plus de 12.000 coureurs inscrits, la 35ème édition des 10 et 20 kms de Tours a été un succès. Le Kényan Barnabas Kipyego a remporté le marathon en 2 h 13'10.

Une fois encore, la course à pied était à l'honneur ce dimanche pour cette nouvelle édition des 10 et 20 kms de Tours. Plus de 12.000 coureurs ont répondu pour cette édition à la fois festive et sportive. Une ambiance unique...

Marathon - 42,195 kms

Le Kényan Barnabas Kipyego a remporté le marathon en 2 h 13'10.

Le record de l'épreuve tourangelle n'est pas battu.

Le Kényan Barnabas Kipyego a remporté le Marathon © Radio France - Yohan Nicolas

20 kms

Pour le 20 kms, plus de 3200 coureurs étaient engagés. A l'arrivée, le vainqueur déroule une foulée impressionnante.

Le départ des 20 kms a été donné par le maire de Tours Serge Babary.

Quelques minutes avant les valides, une équipe handisport s'est élancée pour 20 kms.

Départ d'une équipe handisport pour les 20 kms © Radio France - Yohan Nicolas

Le 10 km féminin a été remporté par une française, Samira Mezeghrane. Une victoire sous les yeux de Stéphane Diagana, double champion du monde. Stéphane Diagna qui a félicité Roger Brochen, présent à toutes les épreuves depuis 35 ans, et premier vainqueur des 20 kms en 1982.

Roger Brochan et Stéphane Diagana © Radio France - Yohan Nicolas

Dans le même temps, on assistait à l'arrivée des participants des 10 kms.

Une course où le dépassement de soi, l'effort, invite au respect.