Saint-Malo, France

"On traverse l'Atlantique en deux semaines, alors celui qui connaît la météo deux semaines à l'avance, c'est soit un menteur, soit un politicien", s'exclame le préparateur technique du skipper caennais, Olivier Cardin. A quelques heures du départ de la Route du Rhum, entre Saint-Malo et Pointe-à-Pitre, en Guadeloupe, le normand a les yeux rivés sur l'ordinateur de son monocoque, le class 40 Région Normandie.

⛵️ #RouteduRhum2018 Le skipper caennais Olivier Cardin rivé aux dernières prévisions météo avant le départ, on prévoit une grosse dépression autour de mardi #Normandie 🌪️🌪️🌪️ ⤵️ pic.twitter.com/xqleO1mArt — France Bleu Cotentin (@fbleucotentin) November 3, 2018

Avis de gros temps pour la première semaine de course

Une dépression est annoncée autour du troisième jour de course. Au PC course, Guillaume Evrard, un manchois dans la direction de le course, prévient : "On est au mois de novembre, et la première grosse dépression va arriver dans la nuit de lundi à mardi. Beaucoup de bateau vont pouvoir être confrontés à des vents de 40-45 noeuds"., et surtout

C'est surtout l'état de la mer qui nous inquiète, on attend 5 à 8 mètres de houle, pour des bateaux qui pour les plus petits ne font que 12 à 15 mètres, ça peut être très dangereux et très casse-bateau"

Un arrêt de douze heures en Bretagne, le temps de laisser passer la tempête, sera autorisé pour les skippers les plus exposés. "Les skippers ont le choix de prendre une trajectoire pour jouer la gagne et aller plus vite, ou contourner l'obstacle, mais avoir plus de chances d'arriver au bout en évitant les conditions difficiles".