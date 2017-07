VIDÉO - Royal de Luxe : les retrouvailles du Havre avec les Géants

Les Géants de Royal de Luxe ont fait leurs premiers pas dans les rues du Havre ce vendredi. Une chaude et belle journée pour accueillir le scaphandrier et son neveu venu d’Afrique dans un container échoué sur la plage.

Le container s’était échoué sur la plage du Havre dans la nuit de mercredi à jeudi. Il a révélé son secret vendredi matin. Le « petit » Géant noir a posé ses yeux étonnés sur les Havrais avant de se mettre en marche, animé par les Liliputiens. Quelques pas de danse devant une école maternelle où les enfants étaient sortis pour la récréation, un salut à des commerçants, un arrêt devant une maison de retraite : le petit Géant fait connaissance avec les habitants du Havre pour cette première journée.

Derrière la vitre

A quelques pas (de Géant) de là, le scaphandrier a prolongé sa grasse matinée sans ciller alors que la foule grossissait autour de lui. "C’est l’oncle du petit garçon noir" nous dit-on et c’est vrai qu’ils ont un air de famille. Ça se passe dans le regard. Même derrière la vitre du scaphandre on sent comme de la mélancolie chez le Géant. Réveillé par la cloche des dockers, il s’engage pour un tour du quartier de l’Eure ponctué d’une pause apéro devant la maison de Jules Durand, figure du syndicalisme havrais du début du 20e siècle. Douché par des pompiers sur leur grande échelle, le voilà qui embarque sur une barge pour une expédition sur les bassins du port.

Retrouvailles

Parade, repas gargantuesque (!), toilette, sieste… Les Havrais applaudissent les Géants, encouragent les Liliputiens en plein effort, dansent au rythme des musiciens et savourent leurs retrouvailles avec Royal de Luxe, 11 ans après le dernier passage de la compagnie de théâtre de rue. Des Havrais émus, attendris, sous le charme jusqu’à ce dimanche.

