VIDÉO - Sébastien Costic, sosie imitateur de Céline Dion, en spectacle à Bonchamp-les-Laval

Au spectacle de Sébastien Costic dimanche 31 octobre à la salle des Angenoises de Bonchamp-les-Laval, on ferme les yeux et l'on croit entendre la vraie Céline Dion. L'imitateur reprend les plus grands tubes de la star internationale, de "Pour que tu m'aimes" à "Destin" en passant par la célèbre chanson du film Titanic "My Heart Will Go On".

Un hommage à Céline Dion

Sébastien Costic est un habitué de la scène. Il a participé en 2013 à l'émission "La France a un incroyable talent". Il a également joué tous les soirs devant 3 000 personnes pendant un an à Las Vegas. "Je suis fan de Céline depuis la fin des années 1990 et ça fait presque 25 ans que je l'imite donc ce show c'est un hommage, c'est pas de la caricature où on va se moquer d'elle", explique l'artiste.

"Ce show est un hommage à Céline Dion" - Sébastien Costic imitateur de Céline Dion

Sébastien Costic chante quatre octaves au-dessus de sa voix normale pour imiter Céline Dion. "C'est beaucoup de travail car je voulais pousser mes limites vocales pour la ressemblance et la performance. C'est un challenge aussi de voir comment les gens vont réagir à ce que je propose et la mayonnaise a bien pris, les gens sont partis dans le show !"

"Il est wow"

La salle pleine de Bonchamp est conquise. Le public frappe des mains et chante en cœur avec l'artiste. Aurélie est venue spécialement d'Ernée pour le show, elle est époustouflée. "C'est bluffant, génial ! Il s'éclate sur scène et il transmet ça au public. Un pur bonheur. À voir !" Son amie Chantal est elle aussi sous le charme. "Un show magnifique, tout : la lumière, le son, la mise en scène extraordinaire et les costumes aussi. Il est wow ! Incroyable !"