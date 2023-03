VIDEO - "Son coeur est toujours resté accroché à l'Alsace" : le mime Marceau aurait eu 100 ans

C'est sans doute l'Alsacien le plus connu au monde ! Le mime Marceau, de son vrai nom Marcel Mangel, aurait eu 100 ans ce mercredi. L'artiste strasbourgeois a porté le mime à son plus haut niveau, en créant notamment le célèbre personnage de Bip. Il a parcouru le monde entier, mais n'a jamais oublié sa ville natale.

Né à Strasbourg le 22 mars 1923, Marcel Mangel étudie au lycée Fustel de Coulanges. Il quitte l'Alsace à 16 ans en 1939 à cause de la guerre. Marcel Mangel se réfugie avec sa famille dans le sud de la France, dans le Périgord. Il entre dans un réseau de résistance, prenant le nom de Marceau avant de s'engager dans la 1ere Armée à la libération de Paris. Après la guerre, il se forme à l'école de Charles Dullin, pour devenir acteur. Il deviendra mime.

Le mime le plus célèbre du monde

Marcel Mangel devient le mime Marceau. En 1947, il crée le personnage silencieux de Bip, reconnaissable entre tous avec son visage blanc, sa fleur et sa marinière. "Quand on pense à Marcel Marceau, on pense à Bip ce personnage hérité de Pierrot. Mais sur scène, il y avait toute une partie beaucoup plus allégorique avec des choses plus abstraites. avec presque des plans de cinéma avec sa seule présence. Je pense que le véritable héritage est là. Dans cet art du silence qu'il a creusé, beaucoup d'artistes ont pu puiser des sources d'inspiration", raconte l'une de ses filles Camille Marceau.

Le succès est planétaire mais le mime Marceau n'oublie pas d'où il vient. "Si je suis devenu le mime que je suis devenu, c'est aussi parce que j'ai eu une enfance heureuse. Le fait de voyager dans le monde entier ne m'a pas fait oublier que Strasbourg était aussi un univers que je retrouve", explique-t-il dans une interview télévisée diffusée en 1985.

"La cathédrale de Strasbourg, c'est merveilleux" - Marcel Marceau

Il aime raconter ses souvenirs d'enfance, ses promenades au jardin de l'Orangerie avec son frère et sa mère, son père qui élevait des pigeons, la cloche de la cathédrale de Strasbourg, "une merveille de cathédrale", qu'il entendait depuis sa salle de classe au lycée.

Un profond attachement à Strasbourg

"Il adorait Strasbourg. La guerre a été un déchirement à plus d'un titre mais déjà l'arrachement à cette ville a été terrible. Il aimait le ciel de Strasbourg, la cathédrale. Il a beaucoup écrit sur Strasbourg, son enfance heureuse, un univers un peu magique dans sa maison de famille. Et après tout a basculé", raconte l'une de ses filles, Camille Marceau, à France Bleu Alsace.

"Il avait une maison près de Paris. Il y avait vraiment une ambiance alsacienne. Quand on a découvert Strasbourg, on a compris que sa maison, la façon dont il l'avait décorée, était une maison alsacienne avec les carreaux colorés, les petites lumières, il a essayé de retranscrire l'ambiance de son enfance. Son cœur est toujours resté accroché à l'Alsace", poursuit sa fille.

Une autobiographie sort début avril

Avant sa mort en 2007 à 84 ans, le mime Marceau a donné à ses enfants un manuscrit autobiographique. Cette autobiographie, préfacée par ses filles, sort le 5 avril, publiée chez Acte Sud. L'artiste revient longuement sur son enfance en Alsace, sur ses années de 1923 à 1952.

