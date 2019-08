VIDÉO - Saint-Nizier-du-Moucherotte : le tremplin des BB Brunes

Saint-Nizier-du-Moucherotte, France

Ils se sont levés à l’aube, mais ne regrettent pas d’avoir fait le voyage jusqu’à St Nizier du Moucherotte. Les BB Brunes sont en tournage au pied du tremplin des JO de 1968, invités par l’émission « Live Me If You Can », et son producteur Lionel Martin « les groupes nous donnent trois mots, pour définir leur live rêvé. Pour les BB Brunes c’était abandonné, sixties, et performance ». Après quelques recherches sur le web, voilà le producteur, toute son équipe, et les BB Brunes rassemblés au petit matin sur les contreforts du Vercors, pour le tournage en version live de deux titres du nouvel album du groupe dont la sortie est prévue le 6 septembre prochain.

L’émission « Live Me If You Can » des BB Brunes, sera diffusée sur youtube, le 6 septembre prochain.