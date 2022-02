VIDÉO - Statue découverte à Vaison-la-Romaine : "On estime qu'on a découvert qu'un quart de la ville antique"

Il reste encore de nombreux vestiges antiques à découvrir à Vaison-la-Romaine ! Anaïs Roumegous est l'archéologue qui a découvert une statue du 1er siècle après Jésus-Christ. Invitée de France Bleu Vaucluse ce jeudi matin, elle explique qu'il reste encore de nombreuses découvertes à faire. "Bien sûr, puisqu'on n'a pas creusé partout dans le Vaucluse, sourit-elle. On estime à la louche qu'à Vaison-la-Romaine, on n'aurait découvert qu'un quart de la surface de la ville antique".

Anaïs Roumegous raconte aussi "le frisson" de la découverte de cette statue, un matin de février 2021. "Sur le coup de 8 heures, on a démarré un chantier de diagnostic. On était venus faire quelques tranchées avant l'autorisation d'une construction. C'était un emplacement un peu particulier puisque très visible depuis le nord de la ville", se souvient-elle.

"Je surveillais le tractopelle et j'ai vu quelques ondulations un peu plus blanches que le reste au milieu du sable. Je suis allée vérifier, sur une pratique un peu routinière, pas forcément emballée a priori. Et puis, en nettoyant un peu autour, je me suis quand même vite rendu compte que non, ce n'était pas du rocher et qu'on avait bien, visiblement, une statue ! Après, j'avais seulement une vingtaine de centimètres de visible, donc il a fallu qu'on élargisse la tranchée. C'est là qu'on s'est rendu compte qu'elle était conservée, qu'elle faisait 1 mètre 40 de long, qu'il y avait vraiment un drapé très bien conservé", raconte Anaïs Roumegous.