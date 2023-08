VIDEO - Stephan Eicher au Cailar pour un déjeuner au pré

Une vision presque surréaliste ce vendredi matin au Cailar en Petite Camargue. En pleine nature, au Pré des Demoiselles, des centaines de personnes venues assister au concert gratuit de Stephan Eicher. L'artiste suisse n'est pas un inconnu dans le Gard, puisqu**'il a séjourné pendant plusieurs années à Aigues-Mortes**. C'est à l'invitation du groupe "Les roulettes polymères" qu'il a accepté de se produire à l'occasion du déjeuner au pré organisé traditionnellement pour la fête votive. "Ca fait des années qu'on en rêve confie Sébastien Bantzé. On en avait parlé un petit peu autour d'un verre et on a réussi à concrétiser ce projet. Stephan est ravi, il y a les taureaux derrière, c'est la Camargue, la fête votive. Stephan connait parfaitement la région. Il aime cette ambiance festive et bon enfant. Stephan, c'est une personne très très simple."

Sur un flamant rose

C'est précédé d'une pena, sur un flamant rose à roulettes géant que Stephan Eicher est arrivé dans le pré. Avec les musiciens qui l'accompagnent dans sa tournée, le chanteur a interprété ses tubes les plus connus et ses dernières chansons sur une scène en plein air. Une heure de concert avant de sacrifier aux selfies et aux autographes de ses très nombreux fans, venus de toute la France. Une bonne surprise également pour les touristes en vacances dans le Gard.

