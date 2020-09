VIDEO - Stéphane Bern soutient la restauration de l'église de Bouillé-Loretz

Le célèbre animateur et défenseur du patrimoine Stéphane Bern soutient dans une vidéo la restauration de l'église de Bouillé-Loretz, dans le nord des Deux-Sèvres. L'édifice a été endommagé à la suite d'un incendie en 2016.

Dans une vidéo diffusée sur Youtube, Stéphane Bern, l'animateur amoureux du patrimoine, se mobilise pour la restauration de l'église de Bouillé-Loretz. L'édifice de la commune du nord des Deux-Sèvres a été endommagé lors d'un incendie survenu en 2016, trois ans avant celui de Notre-Dame-de-Paris rappelle celui qui est à l'origine du Loto du patrimoine.

"Je suis de tout cœur avec vous, non seulement par le cœur, par la pensée et évidemment je vous encourage tous ensemble à sauver cette église", dit Stéphane Bern qui appelle à profiter "des journées européennes du patrimoine pour réussir le sauvetage de cette église dans le merveilleux village viticole des Deux-Sèvres. En tout cas si vous avez besoin d'aide, je suis là pour vous apporter mon concours et mon soutien".

Les journées du patrimoine sont programmées les 19 et 20 septembre 2020.