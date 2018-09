Bougival, France

C'est une grande maison blanche entourée d'un grillage. Victor Hugo, Gustave Flaubert y ont séjourné. Annie, elle, découvre ce lieu : "C'est une maison avec des portiques, des niches, une frise en haut, en mauvais état, en très mauvais état". En effet, cette villa a besoin d'être restaurée. Grâce au loto, Jorge Chaminé, Président du centre européen de musique va bénéficier d'une aide de 600.000 € : "Quand je suis rentré dans cette maison, qui à l'époque, il y a 18 ans, était dans un état de délabrement, les larmes coulaient. Cette maison est déjà interdite au public, il y a des morceaux de la façade qui tombe, il faut donc travailler sur les fondations la toiture et la façade, urgemment !".

La Villa Viardot. 02.09.18 © Radio France - Valentin Dunate

L'urgence, c'est aussi ce qui a poussé Stéphane Bern a tiré la sonnette d'alarme. Annie résume parfaitement : "Il est pas content parce qu'on donne trop de crédit à Paris et pas assez pour les petits sites de province". En effet, l'animateur télé a déclaré dans un entretien aux journaux du groupe Ebra (presse régionale et locale de l'Est de la France : "J'entends qu'on est prêt à mobiliser 450 millions d'euros pour rénover le Grand Palais à Paris. Et pendant ce temps, on me laisse me décarcasser pour trouver 20 millions d'euros pour le patrimoine vernaculaire des petits villages. Je me demande si on ne s'est pas moqué de moi".

Jackpot de 13 millions d'euros

Pour participer à ce loto, le ticket coûte 3 euros. Le tirage spécial qui sera répété chaque année selon Emmanuel Macron, aura lieu le 14 septembre, veille du week-end des Journées du patrimoine. Il sera doté d'un jackpot de 13 millions d'euros. Il y a également un jeu à gratter "Mission Patrimoine" vendu 15 euros.