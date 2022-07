VIDÉO - Suivez les coulisses du tournage "Le Monument préféré des Français" au musée Robert Tatin

Le musée Robert Tatin de Cossé-le-Vivien a été choisi fin juin pour représenter les Pays de la Loire à l'émission "Le Monument des Français", diffusée sur France 3 en septembre prochain. Pour présenter les lieux, l'équipe de tournage Morgane Production était sur place jeudi et vendredi pour filmer.

Alors pour présenter ce monument archi-sculptural aux nombreuses statues contemporaines, l'équipe de tournage Morgane Production était jeudi et vendredi au musée pour tourner des séquences et en faire un film de présentation. Un groupe d'enfants, leurs parents et grands-parents se sont pliés au tournage. Reportage en vidéo.

Et pour aller voter, vous avez jusqu'au 22 juillet prochain, rendez-vous ici.