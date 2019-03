VIDÉO - Sur le chantier de reconstruction de la basilique Saint-Donatien à Nantes

Après les travaux d'urgence, le chantier de reconstruction de la basilique Saint-Donatien, à Nantes, a débuté au mois de septembre, un peu plus de trois ans après l'incendie qui a ravagé la partie supérieure de l'édifice. France Bleu Loire Océan vous y emmène.

Nantes, France

La reconstruction de la basilique Saint-Donatien avance, à Nantes. Elle a débuté en septembre après les travaux d'urgence pour mettre à l'abris et pour nettoyer toute la partie supérieure de la basilique, qui a brûlé il y a maintenant trois ans et demi. Actuellement, ce sont entre 40 et 60 ouvriers qui travaillent sur ce chantier titanesque : des charpentiers, des tailleurs de pierre, des menuisiers... France Bleu Loire Océan est monté à leur rencontre pour qu'ils nous expliquent ce qu'ils sont en train de faire.

Mieux vaut ne pas avoir le vertige

À 44 mètres de haut, au niveau du beffroi, travaillent deux tailleurs de pierre. Ils façonnent et installent une balustrade. C'est l'endroit le plus haut du chantier. "Mieux vaut ne pas avoir le vertige pour faire ce métier !".

A 44 metres de haut, sur la tour clocher de la Basilique Saint Donatien de Nantes actuellement en travaux. pic.twitter.com/Q3z22V6c3K — FranceBleuLoireOcéan (@bleuloireocean) March 15, 2019

Ça ressemble à de la chirurgie esthétique

À l'intérieur de la basilique, 200 tonnes d’échafaudages ont été érigés. "Ce sont des tours d'étaiement qui ont été érigées, ce qui permet d'intervenir au niveau des voûtes". Au milieu de cet enchevêtrement, une restauratrice d'intérieur est en train de rénover la chapelle de la Vierge : "ça ressemble un petit peu à de la chirurgie esthétique. On utilise des seringues, des pinceaux, des éponges... Et on fait en sorte de redonner de l'éclat aux œuvres".

Actuellement en travaux, voici l'intérieur de la Basilique Saint Donatien à Nantes. Environ 200 tonnes d'effachaudages. pic.twitter.com/ELGGXNmXbc — FranceBleuLoireOcéan (@bleuloireocean) March 15, 2019

La voûte reconstruite en tuffeau, la pierre emblématique de Nantes

Mais le plus impressionnant, c'est la clarté des voûtes reconstruites en pierre de tuffeau. Pas moins de 15.000 pierres ont été nécessaires. "C'est la pierre utilisée à Nantes pour les façades. Donc on a la luminosité du tuffeau qui est typique de Nantes et qui est devenue emblématique de la ville".

Cette deuxième phase des travaux va coûter neuf millions d'euros. La prochaine étape, c'est livraison de la charpente. La fin du chantier est prévue en 2021.