VIDEO : survoler Marseille en 4D

C'est la dernière nouveauté du simulateur de chute libre ouvert depuis deux ans entre Aix-en-Provence et Marseille. Dans une soufflerie de plus de 15 mètres de haut, on vole avec un masque de réalité virtuelle en 4D, inventé par Facebook. Le résultat est bluffant : un saut au dessus de la ville de Marseille à plus de 4000 mètres d'altitude. Tenu par un moniteur, vous sentez l'air vous fouetter le visage dans un paysage à couper le souffle, à 360 degrés.

Pour obtenir ce réalisme, des images ont été tournées au dessus de Marseille. "On a eu la chance d'avoir l'autorisation de voler au dessus de la ville, raconte Eric Digonnet, un des dirigeants d'Ifly Aix-Marseille. Nous avons filmé au dessus du Vieux-Port, au dessus du Vélodrome. Avec ces images, nous sommes en immersion totale avec les trois dimensions de la vision et la dimension sensorielle avec le souffle du vent."

Un check à 4000 mètres d'altitude

Lors de cette expérience, vous êtes accompagnés virtuellement par des champions du monde de Freefly : Karine Joly et Grégory Crozier. Ils réalisent devant vous des acrobaties et des figures. Ils viennent même vous faire un check que vous ressentez physiquement car au même moment, le moniteur vous tape dans la main.

Cette chute crée avec un souffle à plus de 150 km/h grâce à quatre réacteurs d'avion procure des sensations assez réalistes. "C'est comme à 4000 mètres d'altitude quand on saute, confie Karine Joly. Vous n'avez pas la montée en avion et la chute sous voile mais ce sont des sensations réelles. Nous même utilisons ce simulateur pour nos entraînements".

Une vidéo et des photos

Avant de sauter au-dessus de Marseille, vous réalisez d'abord un premier saut avant d'être équipé d'un masque de réalité virtuelle. Ça ne dure que quelques minutes mais on repart avec des photos et une vidéo de son exploit. Attention, le prix est également vertigineux : 129,90 euros.