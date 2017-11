VIDEO - "Taxi 5" : Franck Gastambide reste mystérieux sur la participation de Samy Nacéri

Présent au festival du film de Sarlat pour évoquer la sortie du film "La surface de réparation" Franck Gastambide a évoqué le film "Taxi 5" sur le plateau de France Bleu Périgord en laissant planer le doute sur la présence du duo Samy Nacéri et Frédéric Diefenthal dans le long-métrage.

Ce sera l'événement du printemps prochain au cinéma en France. Le 11 avril 2018, le cinquième épisode de la saga "Taxi 5" sortira dans les salles, mais pour la première fois, Luc Besson ne sera pas derrière la caméra. Le réalisateur a en effet laissé ses clés à l'acteur et réalisateur Franck Gastambide ("Les Kaïra", "Pattaya") qui formera un duo à l'écran avec son camarade Malik Bentalha. Ramzi Bedia figure aussi au casting.

Au mois de juin dernier, Samy Nacéri qui incarnait "Daniel" le chauffeur du célèbre taxi dans les quatre premiers épisodes s'était plaint de ne pas avoir été contacté par l'équipe du film. Présent au festival du film de Sarlat ce mercredi 15 novembre, Franck Gastambide n'a pas exclu l'idée de voir apparaître le comédien dans ce cinquième volet. "Il faudra reprendre cette discussion plus tard. Nous sommes au montage mais tout n'a pas été tourné," a assuré l'acteur. Questionné sur une probable apparition du duo Nacéri/Diefenthal il a indiqué : "c'est ce que l'on m'a dit mais de toute façon, tout cela n'est pas terminé".

Un rêve de gosse

Franck Gastambide a en revanche confirmé la présence d'un historique de "Taxi", le commissaire Gibert, interprété par Bernard Farcy. "Il sera là et il est très en forme." Pour le réalisateur des Kaïra, entré au cinéma grâce au dressage de chiens c'est un vrai rêve de pouvoir prendre les commandes de la célèbre 407. "On a tourné 14 semaines, on a bloqué tout Marseille, fait exploser des voitures, mis des voitures de flics dans le Vieux-Port. "Taxi" c'est la culture urbaine, la culture hip-hop et américaine. Ce sont mes premiers souvenirs de cinéma en bande de potes."