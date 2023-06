VIDEO - Thibault de Montalembert, parrain des Nuits de la Mayenne : "La Mayenne, ça fait partie de moi"

Les Nuits de la Mayenne, ce sont 263.000 spectateurs et plus de 7.500 artistes qui se sont succédé depuis 49 ans dans tout le département, lors de ce festival itinérant mêlant théâtre, danse, cirque et arts de rue. Cette année, le festival aura lieu du 17 juillet au 11 août, avec 14 spectacles, 24 représentations dans 17 communes : Vautorte, Saint-Berthevin, Cossé-le-Vivien, Champéon, Louverné, Sainte-Suzanne ou encore Chémeré-le-Roi.

REGARDEZ - Le parrain de la 50e édition est le comédien mayennais Thibault de Montalembert, très ému de revenir sur terres a-t-il confié à France Bleu Mayenne.