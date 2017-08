VIDEO - Tom Cruise se blesse en ratant une cascade sur le tournage de "Mission Impossible 6"

L'acteur américain, qui effectue toujours lui-même ses cascades, s'est blessé en sautant d'un bâtiment, selon le site spécialisé TMZ aux Etats-Unis.

La scène s'est produite ce dimanche à Londres, si l'on en croit le site américain TMZ spécialisé dans l'actualité des célébrités : alors qu'il effectuait une cascade pour le tournage du film Mission Impossible 6, la vedette du film, Tom Cruise, s'est blessée.

Vidéo à l'appui, TMZ affirme que l'acteur devait sauter d'un bâtiment à un autre, accroché à un fil de sécurité. Mais celui-ci s'est mal réceptionné et a heurté l'immeuble en face. On le voit ensuite se hisser sur la tour et marcher difficilement, en boitant.

Des cascades sans doublure

Pour l'heure, les producteurs du film, Paramount, n'ont pas indiqué quelle était la gravité de la blessure, ni si celle-ci allait avoir une influence sur la production du film, dont la sortie est prévue en août 2018, et dont une partie des scènes ont d'ores et déjà été tournées, au printemps dernier, à Paris.

A LIRE AUSSI : Tom Cruise à Paris pour le tournage de Mission Impossible 6

Tom Cruise est connu pour réaliser lui-même ses cascades, en conditions réelles et sans doublure. A Paris en avril dernier, il a réalisé une cascade à bord d'un hélicoptère au-dessus du ministère de l'Economie et des Finances, à Bercy. Et pour le tournage de Mission Impossible 5, il avait tourné une scène dans laquelle il était accroché à un avion au décollage.