VIDÉO - Tom Leeb dévoile "The Best in Me" chanson de la France pour l'Eurovision 2020

Après un mois d'écriture et d'enregistrement, Tom Leeb a dévoilé sa chanson pour l'Eurovision 2020. "The best in me", avec ses paroles en anglais et en français devra séduire le 16 mai 2020 à Rotterdam aux Pays-Bas.