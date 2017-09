VIDÉO - Toulouse : beau succès pour le retour des joutes sur la Garonne

Après presque 15 ans d'absence, les joutes nautiques ont fait leur grand retour à Toulouse. Retour en images

On a jouté sur la Garonne ce dimanche 10 septembre. Plusieurs milliers de personnes se sont réunies quai de la Daurade pour assister au grand retour des joutes nautique, clou du spectacle de ce weekend Fiesta Garona. Comme à Sète et dans plusieurs ports de l'Hérault, les spectateurs ont pu admirer les barques, les lances et les concurrents qui tombent à l'eau.

Dans la foule, il y a avait beaucoup de connaisseurs qui attendaient de revoir ça depuis longtemps, comme Monique. "Je les avaient vu ici à Toulouse, c'était dans les années 70. Ce qui m'impressionne c'est leur façon de se positionner et baisser leur centre de gravité pour éviter de tomber. Mais c'est aussi marrant de les voir à l'eau". Certains en ont profité pour découvrir ce sport, notamment aux plus jeunes. Et puis au delà d'assister à l’événement, certains ont même pu s'initier à la chose. Comme Clément et Jean, deux étudiants toulousains de 25 ans en Histoire. "C'est marrant de pouvoir tenter et puis c'est une première, cela faisait des années que l'on avait pas revu ça à Toulouse, puis c'est l'occasion de régler quelques compte entre amis".

Retrouvez les photos de cet après-midi joutes, quai de la Daurade :

