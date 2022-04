VIDÉO - Tour Auto 2022 : plus de 200 voitures anciennes sur le circuit Bugatti au Mans

La 31e édition du Tour Auto, course historique de voitures anciennes, a démarré ce mardi 26 avril. Au programme, notamment, plus de 2.000 km de parcours et cinq villes étapes avec une arrivée inédite à Andorre. Les quelques 230 équipages partis du château de Rambouillet ce matin, rejoindront La Baule en fin de journée. Entre-temps, les concurrents ont fait un stop sur le circuit Bugatti pour des épreuves chronométrées et selon les organisateurs, des milliers de spectateurs ont répondu à l'appel.

Des voitures et des pilotes mythiques

Parmi les pilotes dans la course, la légende Henri Pescarolo. Le quadruple vainqueur des 24 heures du Mans, également connu pour son record de participations, est au volant d'une BMW 3.0 CSL : "On voit de nouveau des superbes voitures qui viennent s'affronter sur les routes de France, c'est un spectacle magnifique", commente-t-il.

Seuls les bolides ayant participé au "Tour de France Automobile" entre 1951 et 1973 peuvent concourir dans ce rallye. Cette année, la course célèbre "le 50e anniversaire du doublé des Ferrari 365 GTB4 en 1972 et la victoire de Jean-Claude anniversaire du doublé des Ferrari 365 GTB4 en 1972 et la victoire de Jean-Claude Andruet sur celle que l’on surnommait déjà "Daytona"", indiquent les organisateurs dans un communiqué.

Après le château de Rambouillet et La Baule, les équipages passeront par Limoges, Bordeaux, Pau avant l'arrivée à Andorre-la-Vieille samedi soir.

