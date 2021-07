VIDÉO - Tourisme dans la Vienne : on a testé pour vous le VéloRail de Chauvigny

C'est une des attractions phares du département de la Vienne : le VéloRail de Chauvigny. France Bleu Poitou a fait chauffer ses mollets pour découvrir le parcours proposé aux visiteurs.

Sur un wagonnet, vous filez sur une ancienne voie ferrée qui permettait de rallier Poitiers au Blanc, dans l'Indre. Le VéloRail de Chauvigny fête ses 22 ans cette année. Une sortie en pleine nature qui propose des panoramas sur la cité médiévale de Chauvigny.... à condition de faire chauffer les mollets. Deux parcours sont proposés : 4 kilomètres et 9 kilomètres. Une balade possible de mars à novembre avec, tout l'été, des sorties en soirée pour profiter des couchers de soleil. Des départs sont proposés à 10h, 14h,17h et 19h30 pour la balade en soirée.