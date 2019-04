Tourisme : trois choses à savoir pour réussir ses vacances en camping en Sarthe

Sarthe, France

Alors que les températures tournent autour des 2°C en Sarthe ce lundi 15 avril 2019, qu'on ne s'y trompe pas, la saison touristique est bel et bien lancée. La présidente du comité départemental de la fédération française de camping-caravaning de la Sarthe nous a livré ses conseils pour des vacances réussies. Yolaine Chappuis-Yard était l'invitée de France Bleu Maine ce lundi.

1/ Le camping peut être bon marché

Oui, la location d'un mobil-home ou l'achat d'un camping-car ("en moyenne environ 60.000 euros") peuvent s'avérer coûteux mais, pour Yolaine Chappuis-yard, si le camping récolte un tel succès ces dernières années c'est parce qu'il permet de s'offrir des vacances bon marché. "On voit de plus en plus de toiles de tentes, et tout comme pour les caravanes, les emplacements sont beaucoup moins onéreux." La représentante des campeurs de la Sarthe ne jettent pas la pierre à ceux qui choisissent "plus de confort". Pourquoi rester en camping quand la location d'un mobil-home peut revenir aussi cher qu'une location traditionnelle "en dur" ? "C'est le côté familial qui est recherché" assure la Sarthoise elle-même adepte de la caravane.

2/ Le camping n'est pas réservé aux retraités

Le comité départemental de la fédération française de camping-caravaning fête ses 60 ans du 27 avril au 1er mai 2019 à La Flèche. Yolaine Chappuis-Yard attend environ 350 personnes pour l'occasion. Une majorité de retraités participent à ce type de rassemblement mais Yolaine Chappuis-Yard assure que des publics plus jeunes fréquentent eux aussi les campings. Et ce rajeunissement de la clientèle des campings explique également le retour en grâce de la toile de tente.

3/ Une bonne adresse en Sarthe

La meilleure adresse de Yolaine Chappuis-Yard en Sarthe ? "Je recommande le camping de La Flèche, un quatre étoiles où passent aussi les personnes en route pour Angers et le bord de mer."