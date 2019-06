VIDÉO - Toute une famille sur scène pour "We love rock n' roll" à Évreux

Battre le record du plus grand groupe de rock du monde, c'est le pari fou lancé par le Tangram à Évreux. 1000 musiciens et chanteurs se retrouveront sur scène dimanche 23 juin pour interpréter huit titres de l'histoire du rock. La famille Ascato, de Saint-Sébastien-de-Morsent, sera de la partie.

Mélanie, Jill, Gilles, Louen et Paul (absent sur la photo), cinq membres de la famille Ascato participent à We love rock n' roll

Saint-Sébastien-de-Morsent, France

Il y a le père Gilles, la mère Mélanie, les enfants Jill et Louen et leur cousin Paul. Ils seront tous sur scène dimanche après-midi à Évreux pour battre le record du plus grand groupe de rock du monde. Les garçons à la batterie et les filles au chant. Car chez les Ascato, on a la musique dans la peau, "on fait même des soirées karaoké" raconte Mélanie, "ça va de Claude François à Maître Gims ou Céline Dion". Depuis des mois, ils répètent. Mélanie a du mal avec l'anglais sauf pour Lithium de Nirvana, car c'est sa jeunesse. Gilles, à la batterie, c'est Purple Haze de Jimi Hendrix qu'il trouve gratiné. Louen, 12 ans, a commencé la batterie il y a trois ans et il sent bien qu'il a fait des progrès, par exemple sur le titre The Pretender des Foo Fighters "avant j'étais tout le temps en décalé, maintenant, je suis en décalé des fois, mais pas tout le temps". C'est ce qui fait le sel de ce défi, rassembler des amateurs juste pour l'amour de la musique.

Une aventure familiale et humaine

La famille a pris part aux répétitions collectives qui ont été organisées tout au long de l'année et répète aussi à la maison. Là, c'est Jill qui prend les commandes "j'adore répéter avec eux, on rigole, _c'est un moment de famille_" explique l'adolescente de 16 ans. La famille Ascato a rameuté tous ses proches, les voisins, les amis pour venir assister à la performance. Le petit frère de Mélanie vient exprès du Pays Basque et "il y a même la grand-mère de 90 ans qui vient". Mélanie lui a prévu une chaise et un chapeau car il risque de faire chaud.

La famille Ascato fait la pub de We love rock n' roll mais Mélanie a peur de se vautrer pendant le concert Copier

"Mon rêve était de devenir musicien professionnel" confie Gilles, quand même stressé a hâte de se retrouver sur scène. Le quinquagénaire apprécie l'esprit de We love rock n' roll ", l'occasion de "recroiser des gars qu'on avait pas revu depuis 25 ans, des vieux musiciens d'Évreux". Le concert, gratuit, débute à 16h00 dimanche 23 juin au pré du bel ébat à Évreux. Des animations sont prévues dès 14h00 avec un village des filières des musiques actuelles normandes où seront présents des fabricants, des diffuseurs et des luthiers. Possibilité de restauration sur place.