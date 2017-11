VIDEO - Tricot à Talant

Les adeptes du tricot sont de plus en plus nombreux en Côte-d'Or. Rencontre avec Cloée Seguin, 24 ans et habitante de Talant qui tricote grâce à sa grand-mère.

Tricoti tricota lala

C'est son activité à elle. Cloée Seguin, 24 ans adore tricoter pour se détendre. Bonnets, écharpes, bandeaux, snood, cette jeune habitante de Talant se trouve toujours un petit moment dans la semaine pour faire danser les aiguilles et la laine. "Dans la famille on est très manuel, surtout du côté de ma maman", nous raconte Cloée.

Cloée Seguin, jeune tricoteuse de Talant Copier

Vidéo - Point côtes 2/2

