VIDÉO. Trophée Roses des sables : deux sœurs sarthoises se lancent dans l'aventure

Elles s'appellent Marine et Diane, elles ont 37 et 33 ans, et elle espèrent être sur la ligne de départ du trophée Roses des sables, un rallye automobile 100% féminin, qui part d'Hendaye jusque dans le désert du Maroc. La 19e édition se déroulera du 15 au 27 octobre 2019. Une course 100 % féminine mais aussi solidaire, puisque les participantes œuvrent pour quatre associations : l'association "Enfants du désert", "le Cancer du sein, parlons-en", la Croix Rouge française et le "Club des Petits-déjeuners".

Un "dépassement de soi" pour les deux sœurs

Une incroyable aventure de 6.000 kilomètres, en 4x4 depuis la Sarthe et jusque dans les dunes du Maroc. Au départ, c'est Diane qui en entend parler et qui le propose à sa sœur : "On se dit 'ouais, c'est trop bien ! Clairement, j'ai eu les larmes aux yeux, et on a envie de le faire !".

Un rallye en 6 étapes, et à chaque km parcouru, 1 euro est reversé pour la lutte contre le cancer du sein, mais leur 4x4 sera également "rempli de matériel de soins, d'affaires d’hygiène, de vêtements, et d'affaires scolaires". Diane et Marine souhaitent aussi acheminer au village départ "plus de 10 kilos de denrées alimentaires non périssables".

Trois défis en un pour les deux sœurs : "C'est le dépassement de soi, de se dire 'je l'ai fait !'"

Réunir 16.000 euros pour partir

Les sœurs en rose n'auront à bord que deux outils, un "road book" (carnet de voyage) et une boussole : "Je dois faire 100% confiance à Marine, qui sera copilote. C'est elle qui va me dire où aller", confie Diane.

C'est une superbe aventure pour nous, déjà en tant que sœurs, en tant que femmes ! C'est notre projet à nous

Sauf qu'avant le grand départ, il faut avoir récolté l'argent nécessaire : 16 000 euros. Diane et Marine lancent un appel aux dons, et recherchent des sponsors : "On aimerait les amener avec nous dans le désert, sur notre 4x4, pour montrer notre département !". Pour les aider, vous pouvez participer à leur cagnotte mise en ligne sur leur site.

Reportage France Bleu Maine - Pauline Pennanec'h

►►► Découvrez l'appel des Sœurs en rose