VIDEO Un air de printemps dans les jardins ouvriers belfortains

Avec le retour du soleil les jardiniers amateurs belfortains reprennent du service. Il flotte comme un air de printemps dans les jardins ouvriers à coté de l'Etang des Forges.

Le soleil réchauffe le cœur des jardiniers amateurs ! Depuis quelques jours, vous êtes nombreux à ressortir pelle, pioche et autres bêches dans le Nord Franche-Comté. Avec les températures printanières, l'heure est venue de préparer la terre et parfois même de réaliser les premières plantations ! C'est le cas par exemple dans les 75 jardins ouvriers de Forges qui bordent l'étang des Forges à Belfort. "On ne peut pas planter beaucoup encore, mais ça fait du bien, ça change du canapé pendant l'hiver", sourit Sylvianne. Comme elle retraités, mais aussi familles se pressent au soleil depuis quelques jours.

Une centaine d'euros à l'année

"On voit les gens revenir, ça fait du bien, on revoit les amis, on prend des nouvelles", raconte Marcel, en faisant le tour des cabanes. "On ne vient pas ici pour l'argent, ça nous coûterait moins cher d'acheter en grande surface, mais c'est pour le plaisir", sourit une retraitée. Aux jardins des Forges il faut compter 70€ à l'année pour la location du chalet, plus 9 euros de l'are pour avoir un jardin. Malheureusement la liste d'attente est déjà très très longue.