Art Up ouvre ses portes ce jeudi 28 février à Lille Grand Palais. L'an dernier, près de 40 000 visiteurs se sont rendus à cette foire d'art contemporain. Devant l'entrée, la sculpture qui les accueille a été réalisée par un jeune artiste lillois, Quentin Carnaille. Elle a été installée mercredi.

Le Lillois Quentin Carnaille a été choisi par Art Up. Sa sculpture "Equilibre 2" accueille les visiteurs à l'entrée de la foire d'art contemporain.

Lille, France

Art Up, 12e édition, c'est parti ! La foire d'art contemporain, la plus importante de France en dehors de Paris, commence ce jeudi 28 février à Lille Grand Palais. 122 galeries viennent exposer et vendre les œuvres d'artistes d'aujourd'hui, pendant quatre jours. L'an dernier, elle a accueilli 38 000 visiteurs.

Traditionnellement, une œuvre est installée à l'extérieur, devant l'entrée, elle devient un peu la figure de proue de cette foire. Cette année, c'est un artiste lillois qui a été choisi : Quentin Carnaille, 34 ans. Il a commencé à se faire connaître en réalisant des œuvres à partir de rouages de montres et d'horloge. En 2017, il s'est fait remarquer en recouvrant les têtes de 14 statues lilloises avec des cubes en miroir.

Acier et miroir

Pour cette nouvelle sculpture, Quentin Carnaille a repris l'idée du cube et du miroir, mais cette fois le cube n'est pas fermé, c'est un patron, un peu comme une boîte qui serait complètement dépliée. La sculpture s'appelle Équilibre 2, elle mesure environ deux mètres. La structure est en acier, fabriquée par le ferronnier Ipavos de Tourcoing, et il y a onze faces en miroir, d'une teinte très foncée, créés pour l'occasion par la miroiterie Fermont de Roubaix.

Assemblage sur place

Chaque élément est arrivé séparément ce mercredi, en fin de matinée devant le Grand Palais, et il a fallu assembler le mécano. "Le verre, ça reste fragile", commente Quentin Carnaille, "il y a toujours l'appréhension de le cogner quelque part. Je ne serai destressé qu'à la fin !"

Super signal de la part d'Art Up

Après deux heures d'assemblage, et un dernier nettoyage pour faire briller les miroirs, l'artiste peut contempler son œuvre : "je suis vraiment satisfait du résultat. Pour moi, c'est un super signal de la part de Art Up d'installer cette sculpture, d'un artiste local, à l'entrée, j'en suis très honoré".

A vendre

Quentin Carnaille espère réussir à vendre sa sculpture au bout des quatre jours d'exposition. Son prix : 38 000 euros. Pour l'instant, Équilibre 2 est parfaitement accessible aux visiteurs comme aux passants.

"Je ne serai pas très étonné que les gens se prennent en photo dedans", explique l'artiste, "parce qu'il y a des miroirs. C'est la tendance, avec les réseaux sociaux de se prendre en photo. Ça permettra peut-être aux gens de questionner sur leur rapport à l'art. C'est l'objectif. Pour moi, les dés sont jetés, c'est à eux de se l'approprier".

Art Up, du 28 février au 3 mars à Lille Grand Palais.