VIDÉO - Un bébé girafe est né au zoo de La Teste sur le bassin d'Arcachon, une première

Carnet rose au zoo de La Teste sur le bassin d'Arcachon ! Une girafe femelle est née dans la nuit de lundi à mardi, découverte au petit matin par les soigneurs. Un double événement puisqu'en plus d'une première pour le parc, le bébé est une girafe de Rotschild, une espèce en voie de disparition puisqu'il en reste moins de 1.000 à l'état sauvage, en Afrique.

"On était vraiment très contents, tout le monde est venu dès le matin pour voir le bébé" sourit Laura Dazet, responsable de la pédagogie et de la communication au parc. D'autant que le girafon était attendu : la gestation dure 15 mois chez la girafe. Ce mardi matin, les soigneurs ont pu déterminer le sexe du bébé, une femelle, lorsqu'ils lui ont posé une puce électronique d'identification.

Un "petit bébé" d'1m80

La femelle, assez petite par rapport à d'autres à la naissance, mesure tout de même 1,80m déjà et pèse entre 40 et 50 kilos. Elle et sa maman Lina, se portent bien. Le bébé qui reste dans son enclos couvert depuis sa naissance, devrait rapidement rejoindre les autres girafes à l'air libre et être exposé au public dès ce week-end. "Il va rester allaité pendant plusieurs mois par sa maman et il va grandir relativement vite

Si les naissances sont fréquentes dans les parcs zoologiques, l’événement reste tout de même important pour la sauvegarde de l'espèce, classée "vulnérable" par l'UICN, l'Union internationale pour la conservation de la nature. Le girafon pourrait, lorsque sa croissance sera terminée dans deux ans, rejoindre un autre parc pour s'y reproduire, dans le cadre d'un programme européen d’élevage.

Un vote pour le prénom

C'est une tradition au zoo, les soigneurs vont soumettre trois idées de prénoms et ce sera aux internautes de voter sur la page Facebook du zoo, a priori ce week-end. La dernière naissance exceptionnelle remonte à novembre dernier, avec l'arrivée de Junior un bébé rhinocéros noir, une première en France.