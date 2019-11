VIDÉO - Ce Breton va défendre la France aux championnats du monde de karaoké

Chevaigné, France

Alexandre Milloch est impatient et à la fois très excité. Ce samedi 23 novembre, le jeune breton de 29 ans va s'envoler pour le Japon, direction Tokyo. Il ne s'y rend pas pour y faire du tourisme mais pour y assouvir sa passion : chanter.

41 candidats venus d'un peu partout dans le monde

Ce titulaire d'un BTS en gestion et protection de la nature a découvert le karaoké il y a un peu plus d'un an à Rennes et début novembre il est même devenu champion de France de la discipline. "J'ai envoyé une vidéo et j'ai été sélectionné par la finale nationale à Paris. Le jury m'a choisi par les huit derniers finalistes pour représenter le pays à Tokyo lors des championnats mondiaux," explique le Breton.

Amateur de soul ou de rnb, il a sélectionné trois titres anglais de Jess Glynne, Josh Groban, Rag'N'Bone Man et une chanson de Francis Lalanne. "C'est important de chanter un titre en Français pour représenter mon pays." 40 autres candidats venus de partout dans le monde feront face à Alexandre pendant trois jours. D'après le Brétilien, un concours de karaoké n'a rien de très différent d'un concours de chant classique. "Le jury va juger la justesse, la rythmique, l'interprétation et la prestation scénique. J'y vais dans l'objectif de m'amuser et de partager."

Après avoir participé à plusieurs concours de chants, le Breton compte aussi sur sa bonne étoile. "J'aimerais être repéré par des auteurs, des compositeurs ou producteurs qui pourraient collaborer avec moi pour d'autres projets." Alexandre a d'ailleurs lancé une cagnotte Leetchi sur Internet. L'argent récolté pourrait l'aider à financer son premier album.