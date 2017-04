VIDÉO | Un casting géant à Perpignan pour recruter des figurants pour TF1

C'était de la folie ce samedi dans le centre-ville de Perpignan. 1500 personnes ont passé un casting, pour jouer les figurants dans une série de TF1, "Les innocents", dont le tournage débute le 10 mai dans les Pyrénées-Orientales.

Il y avait du monde, beaucoup de monde ce samedi à la salle des Libertés, dans le centre-ville de Perpignan. La société de production "Terence Films" a organisé un casting : 600 figurants à recruter pour une série pour TF1, "Les Innocents". C'est une série policière en 6 épisodes de 51 minutes qui sera tournée dans les Pyrénées-Orientales, à Perpignan et à Céret notamment, du 10 mai au 10 août.

1500 candidats pour 600 rôles de figurants

Les producteurs recherchaient notamment des enfants de 7 à 11 ans, des hommes sportifs pour incarner des gendarmes, des policiers, des pompiers, mais on recherchait aussi des femmes... et des chiens. Au total, 1500 candidats aux profils très différents se sont pressés à ce casting géant, en famille ou entre amis. Mais il fallait prendre son mal en patience : plus de 2h d'attente !

Un casting géant à Perpignan pour la série "Les innocents". © Radio France - Charlotte Coutard

Les candidats devaient remplir une fiche de renseignements et ont été pris en photo. Seuls les figurants choisis seront rappelés. Le tournage débute le 10 mai, et doit se terminer le 10 août. Il aura lieu dans les Pyrénées-Orientales, notamment à Perpignan et Céret. Les figurants pourront être appelés un jour, voire une semaine entière. C'est payé, 84,08 euros bruts par jour.

Les candidats ont rempli, comme ils pouvaient, une fiche de renseignements. © Radio France - Charlotte Coutard