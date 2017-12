"L'invitation" primé aux 16èmes Trophées de la communication à Cannes. Cette vidéo de promotion de Colmar, avec en vedette Laetita Bléger a été réalisée par l'agence de communication strasbourgeoise "Auguste et Louise". On y voit Miss France 2004 déambuler dans la cité de Bartholdi.

Colmar, France

La vidéo de "L'invitation" avait fait le buzz sur les réseaux sociaux, avec plus de 500.000 vues. Sorti début mai, le clip vient d'être reconnu par la profession. "L'invitation" a été classée deuxième meilleure réalisation audiovisuelle aux 16èmes Trophées de la communication à Cannes.

Une vidéo made in Alsace, réalisée par l'agence de communication strasbourgeoise "Auguste et Louise" et commandée par la ville de Colmar pour promouvoir la cité de Bartholdi.

Laetitia Bléger, Miss France 2004, en vedette

En vedette, Laetitia Bléger, née à Colmar. Dans ce clip, on voit Miss France 2004, déambuler dans les rues de la ville. Elle fait son jogging dans le Champ de Mars, on la voit au carrousel, au Musée du Jouet, au Musée Unterlinden, dans le centre historique, déguster des vins d'Alsace et chez un fromager. Bref, cela retrace une journée d'une jeune femme à Colmar.

Le tournage du clip a duré cinq jours, au mois de mars. Les équipes de la société "Auguste et Louise" ont travaillé bien en amont ce tournage. La préparation a duré plusieurs mois. Il a fallu "s'imprégner" de la ville de Colmar.

_Ce clip est à la fois destiné aux Colmariens pour qu'ils soient fiers de leur ville et c'est aussi destiné aux visiteurs potentiels ":_Yves Hemedinger, le premier adjoint au maire de Colmar

Cette vidéo, commandée par la ville de Colmar, a coûté 9 000 euros.