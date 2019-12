VIDÉO - Un clip du rappeur niçois Kaotic pour les enfants malades de Lenval

Un clip du rappeur niçois au grand cœur Kaotic est publié ce vendredi matin sur Youtube. Clip tourné avec des enfants malades de l’Hôpital Lenval à Nice et une quarantaine de personnalités.

Alpes-Maritimes, France

Un clip pour soutenir les enfants malades de l'hôpital Lenval ! Le rappeur Kaotik, qui participe tous les lundi à 100% Aiglons sur France Bleu Azur, sort aujourd'hui " Petits anges", sa nouvelle chanson et son clip tourné en mars dernier dans les locaux de l'hôpital avec des enfants et les équipes de soin. Il a réussi à réunir 40 célébrités, Yannick Noah, Franck Dubosc, Black M, Mado la niçoise, l'OM, Sorano et des joueurs de l'OGC Nice.

Tous les droits de la chanson iront abonder les fonds de la fondation Lenval, qui en a besoin. Après Projet 18, qui soutenait ouvertement les services d'urgence, le chanteur se montre une nouvelle fois à contre courant des discours parfois haineux et clivant du rap.