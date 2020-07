VIDEO - Un clip tourné au Malsaucy pour célébrer les Eurocks malgré l'annulation

Malgré l'annulation de l'édition 2021 des Eurockéennes de Belfort, les organisateurs ont tout de même voulu célébrer le festival. Au programme: un clip vidéo du groupe local Last Train tourné au Malsaucy, sur une immense fresque de l'artiste terrifortain Saype.

Ce week-end, une centaine de milliers de festivaliers étaient attendus sur la presqu'île du Malsaucy pour la 31ème édition des Eurockéennes de Belfort. La crise du coronavirus ayant eu raison du festival cette année, la direction des Eurocks a tout de même voulu marquer le coup. Il y a deux semaines, un clip a été tourné au Malsaucy. Il vient d'être révélé par le festival.

Un groupe et un artiste de la région

Le groupe Last Train, qui compte parmi ses rangs le guitariste terrifortain Julien Peultier, y joue "The idea of someone", une chanson extraite de son dernier album. La vidéo a pour décor la grande prairie qui accueille en temps normal la grande scène, sur laquelle le groupe devait se produire la première fois cette année.

"Nous, on vient quand même du coin et on va aux Eurockéennes depuis qu'on a l'âge d'y aller. On va à chaque édition. Parfois, on fait des détours de l'enfer quand on est en tournée pour ne pas louper le festival", explique Julien Peultier. Pour lui et ses camarades, revenir sur le site vide du Malsaucy est un véritable crève-coeur mais ils relativisent. "On est super fiers d'avoir fait ce projet avec les Eurockéennes et on espère pouvoir continuer ce genre de partenariat, cette amitié avec eux".

"Je crois que c'est un vrai message d'optimisme" - Saype

Pour remplacer la grande scène, le festival a fait appel à un autre régional de l'étape: l'artiste Saype. Ce spécialiste du land art, connu mondialement pour ses fresques monumentales peintes à même le sol, a dessiné sur le sol du Malsaucy une oeuvre de 5.000m². "C'est un enfant qui a mis un casque de rockeur, avec un blouson en cuir, qui est dans une sorte de caisse à savon. Il hurle dans un haut-parleur. L'idée c'était de donner du bruit, une résonance aux Eurockéennes", décrit Saype. C'est dans ce mégaphone que se sont installés les musiciens.

"Je crois que c'est un vrai message d'optimisme, affirme le land artist. Et un vrai hommage aussi bien aux Eurockéennes, à la création et à tous les artistes du coin. Je suis très honoré de pouvoir revenir au bercail avec un festival si important à mes yeux", conclut l'artiste.