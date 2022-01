VIDÉO - Un concert de génériques de dessins animés des années 80 au festival Geek Life du Mans

La Rotonde du Mans était remplie de visiteurs ce samedi 22 janvier pour la troisième édition du festival Geek Life, dédié à la pop culture, aux jeux vidéo et aux mangas. En milieu d'après-midi, sur la grande scène, le générique d'Albator retenti, interprété par Michel Barouille et repris en chœur par la foule. Il n'était pas la seule tête d'affiche, Marie Dauphin (Bibifoc, Clémentine, Lady Oscar) et Joël Cartigny (Moi, Renart) ont également fait revivre ces classiques.

Pourtant, si le public ne cache pas son plaisir, peu ont connu cette époque. "Ouais, mais la musique est intemporelle, ce sont des génériques qui se passent de génération en génération, du coup on les connaît même sans avoir vu les dessins animés", explique Laurine, une adolescente. Pascal a immédiatement reconnu le thème du corsaire de l'espace et s'est rué pour filmer la scène. "J'emmène mes enfants et je ne m'y attendais pas", explique ce quinquagénaire. "C'est une bonne surprise, je vais faire voir ça à madame, elle aussi a grandi avec ça, ça fait vraiment bizarre."

Les "bébés Récré A2"

D'autres ont prévu le coup, comme Séverine, qui attendait près de la scène, un vinyle 45 tours de Bibifoc dans les mains. "Quand j'ai vu que Marie Dauphin était là, j'ai fait les fonds de tiroirs et je l'ai retrouvé", raconte-t-elle. "Je me suis dis que c'était l'occasion, je ne pense pas que j'en aurais d'autre." La chanteuse n'a pas manqué de le dédicacer, ravie de rencontrer ce qu'elle appelle des "bébés Récré A2", du nom de cette émission qu'elle a animé pendant plusieurs années.

Certains dessins animés refont également surface avec les cosplays (déguisements) des visiteurs © Radio France - Raphael Cann

Elle n'est pas vraiment surprise de voir ses chansons résister au passage des décennies. "Quand ça fonctionne et qu'il y a un impact émotionnel, ça perdure, ça prolonge. Il y a des messages très fort, c'est ce que m'avais dit un bébé Récré A2", précise Marie Dauphin. "Il m'a dit 'regarde, Bibifoc: l'écologie, Lady Oscar: le droit à la différence sexuelle, Clémentine: le respect par rapport au handicap." Mais elle était loin d'imaginer les chanter sur scène, en 2022. "J'ai 82 ans quand même, je ne me doutais pas qu'à mon âge j'allais encore chanter Goldorak", s'amuse Michel Barouille.

Un festival qui a trouvé sa place

Mais ce concert est loin d'être la seule animation de ce week-end de festival, qui a trouvé son public. La surface a été doublée par rapport à la précédente édition qui avait attiré 5.500 visiteurs. "Chaque ville de taille moyenne a désormais son festival dédié à la pop culture", détaille Mat, l'un des deux organisateurs. "Parce que c'est désormais la culture de tout le monde : GhostBuster, les Goonies, Robocop, Star Wars, les gens qui ont découvert ça à l'époque, ce sont les parents d'aujourd'hui." Signe de cet engouement, dés la première matinée, cette édition était déjà qualifiée de succès.

De nombreux stands de passionnés étaient dédiés à différentes facettes de la pop culture © Radio France - Raphael Cann