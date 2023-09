VIDÉO : un concert de hip-hop dans le tram entre Strasbourg et Kehl

Le groupe de hip-hop allemand Zweierpasch a donné un concert dans le tram entre Strasbourg et Kehl mardi 19 septembre

"La magie se crée dans la ligne D". Voilà quelques unes des punchlines dégainées par le groupe allemand Zweierpasch lors d'un concert inédit dans le tram entre Strasbourg et Kehl, mardi 19 septembre. Les deux frères rappeurs, dont les chansons sont souvent chantées en français et en allemand, ont concrétisé ce projet après un an de travail avec la CTS.

"L'acoustique dans le tram, c'est vraiment bien"

C'est Félix Neumann, t-shirt et casquette bleus, qui a eu l'idée de ce projet. "Il nous a fallu un an pour mettre en place le concert. Il a fallu trouver comment attacher les micros, le piano. Après douze mois on est super contents de vivre ce concert", explique celui qui habite à 50 mètres de la station Kehl Rathaus.

Comme tout passager lambda du tram, les frères Neumann ont dû composer avec des petits déséquilibres pendant leur trajet-concert © Radio France - Jules Hauss

S'ils rêvaient d'un concert dans le tram plutôt que d'un Zénith, c'est parce qu'ils sont habitués à cette ligne D, après avoir connu les galères de la ligne de bus 14 "toujours bondée" selon Till, l'autre frère (celui en rouge). "Le tram c'est cool. Ça rapproche encore plus les deux pays. Et franchement, l'acoustique du tram c'est super. On était surpris", rigole-t-il.

Même en plein concert, on n'oublie pas de vérifier son arrêt © Radio France - Jules Hauss

Pendant les 45 minutes de concert, les deux frères étaient accompagnées de quatre musiciens. Au fur et à mesure des arrêts, ils ont fait monter l'ambiance, jusqu'à faire sauter la foule et faire ressentir les vibrations dans la cabine du conducteur. "Ça s'est bien ressenti, on n'a pas l'habitude", témoigne le conducteur du jour, Husseyin.

Une chanson baptisée "Ça va rouler" a même été créée spécialement pour ce concert. "C'était magique. T'es dans le tram, il fait nuit, il y a les étoiles, les lumières de la place Kléber, tu traverses le Rhin, tu ressens les vibes et l'amour des gens", résumait Félix, des étoiles dans les yeux à la fin du concert.

