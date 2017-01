VIDÉO - Un "concert de poche" entre des apprentis chanteurs et un quatuor mondialement reconnu

Vendredi le théâtre des Sources de Saint-Amand-les-Eaux accueille un concert insolite, en première partie du Quatuor Modigliani, 25 enfants et adultes de la commune vont chanter du Brahms, du Bartok et du Ravel avec l'association Les Concerts de Poche.

Noémie ne connaissait pas la musique classique, elle était plutôt habituée à Soprano ou Black M, mais depuis octobre avec Thomas Flahauw, chanteur du chœur de l'opéra de Lille, la petite fille a découvert Bartok, Ravel et Brahms, "c'était tout excitant, ça m'a fait du bien, ça fait comme des vibrations dans le corps". Pendant 12 ateliers elle a même chanté en allemand avec ses copains de l'école Bracke Desrousseaux de Saint-Amand-les-Eaux (Nord), situé dans un quartier prioritaire. Comme une dizaine de femmes volontaires de la communes, ces apprentis chanteurs participent au programme de l'association les Concerts de Poche.



La belle histoire du jour Partager le son sur : Copier

"C'était tout excitant, ça m'a fait du bien, ça fait comme des vibrations dans le corps"

Depuis 11 ans l'association sillonne les quartiers et les campagnes de France pour faire connaitre la musique classique, le jazz ou l'opéra à des publics qui n’ont pas l’habitude de ce que certains appellent "la grande musique". Il y a aussi donc en amont des ateliers pour démystifier ces répertoires, et des séances de chant avec des volontaires de la commune, une chorale d'apprentis qui se produit ensuite en première partie d'artistes mondialement connus comme la cantatrice Natalie Dessay, et vendredi ce sera donc le Quatuor Modigliani au théâtre des Sources de Saint-Amand-les-Eaux. Ce jour-là les enfants et les adultes seront réunis sur scène, mais avant ils doivent répéter séparément.

D'ici vendredi l'association organise aussi des ateliers avec des maisons de retraite et des instituts médico-psychologiques, toujours dans l'optique de faire découvrir la musique classique aux non initiés.

En 11 ans, ces concerts de poche ont bien fonctionné, car à part quelques récalcitrants la plupart des participants font tomber leurs tabous sur la musique classique, ils n'ont plus peur d'aller voir un concert, et certains même s'inscrivent à l'école de musique de leur commune.

Le Quatuor Modigliani avec les apprentis chanteurs c'est vendredi 6 janvier à 20h30 au théâtre des Sources de Saint-Amand-les-Eaux, programme des autres concerts de la région sur leur site concertsdepoche.fr