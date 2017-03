VIDÉO - Un concours national de pelote basque... en Touraine !

Le Pays Basque s'invite en Touraine ce week-end ! L'ASPTT Tours organise son 4ème Open national de pelote basque, le seul concours dédié à ce sport dans toute la région Centre-Val-de-Loire. Les participants viennent du Pays Basque, mais aussi de toute la France et de Belgique.

Pour cette 4ème édition de l'Open national de pelote basque, les participants, des "pelotaris", ont fait le déplacement depuis le Pays Basque évidemment, mais aussi depuis toute la France et la Belgique. En Touraine, pas de grand fronton en plein air comme on peut en trouver dans le Pays Basque ; c'est contre le mur du gymnase des Tourettes qu'on fait rebondir la pelote, une balle en gomme, à l'aide de la raquette qu'on appelle une pala.

L'un des enjeux de cet événement, c'est évidemment de faire connaître un sport encore méconnu en Touraine. Aujourd'hui, la section pelote basque de l'ASPTT Tours compte une trentaine de licenciés et l'open de Touraine accueille des dizaines de "pelotaris". Patrick fait chaque année le déplacement depuis le Pays Basque, et il a vu le niveau des Tourangeaux s'élever : "Le fait que le club se déplace pour des stages ou des tournois à l'extérieur joue beaucoup, ça fait quelques années que le niveau est en train de monter à Tours. Il y a encore un peu mais de chemin mais ça donne déjà de belles parties !"

Le club espère avoir un jour son fronton dans l'agglo de Tours

Reste maintenant la question des infrastructures à Tours. La section de pelote basque dispose de 6 heures hebdomadaires dans le gymnase pour s'entraîner, "Avec 30 licenciés aujourd'hui, ça va, estime Julien Martinez, le président. Mais disons que demain, si j'ai 10 licenciés de plus, ce sera très difficile". Et comme la salle est très demandée, difficile d'imaginer avoir de nouveaux créneaux. Alors la section pelote basque de l'ASPTT monte un dossier de construction de mur dans l'agglomération de Tours. "On a cette salle qui est idéale pour l'hiver, assure Julien Martinez. Ça nous permet de jouer par tous les temps. Mais avec une nouvelle infrastructure en extérieur, ce qui est le moins coûteux, ça nous permettrait de jouer davantage l'été !"