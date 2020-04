VIDÉO - Un des Toulousains de Bigflo & Oli relève brillamment un défi lancé par Sniper

Dans une vidéo récemment publiée sur les réseaux sociaux, le Toulousain Oli du célèbre groupe de musique Bigflo & Oli relève un défi lancé par Tunisiano, un des membres du groupe Sniper.

Le défi a pour nom le #PanameAllStarzChallenge et est destiné à tous les internautes. Sur la musique du classique Panam All Starz de Sniper qui veut peut écrire et scander un couplet sur les réseaux sociaux. Oli a brillamment relevé le défi et son interprétation est applaudie sur Twitter, Instagram et Facebook.