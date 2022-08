VIDÉO - Un escape forêt pour découvrir le bois du Tay

Au bois du Tay, à Hambers (Mayenne), Laurent Heine propose plusieurs activités en pleine nature. Zoom sur l'escape forêt, un jeu d'énigmes, pour s'évader en famille.

Chaque matin du mois d'août, France Bleu Mayenne vous emmène à la découverte d'un coin de votre département, à travers un loisir, une personnalité locale, un cimetière, un hébergement insolite ou une anecdote. Pour poursuivre cette série d'été, on part en direction du bois du Tay, à Hambers, dans le nord-est de la Mayenne. Laurent Heine, le patron du domaine Kohlandtay, a imaginé un escape forêt : un jeu d'énigmes à résoudre à l'aide d'une application mobile et d'indices cachés en pleine nature.

Reportage sur l'escape forêt pour découvrir le bois du Tay, à Hambers (Mayenne) Copier

Pour partir aux trousses des trolls et du griffon, comptez 8 € par personne, pour environ 2 heures de recherche au bois du Tay.

à lire aussi Dans le Nord-Mayenne, une famille normande s'adonne aux joies de la Vélo Francette

La série d'été de France Bleu Mayenne est à écouter en direct tous les jours à 7h, 8h30 et 12h et à réécouter sur francebleu.fr et sur l'application Ici par France Bleu et France 3.