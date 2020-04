VIDÉO - Un fan lance un concours de l'Eurovision 2020 sur internet

C'est une petite consolation pour tous les fans frustrés de ne pas pouvoir assister - ou regarder - le concours de l'Eurovision de la chanson 2020. Raphaël Depetris, jeune homme de 25 ans originaire d'Antibes a profité de son confinement pour lancer sur Facebook, un concours "Online Edition". Un vote sur internet pour les férus du concours, qui n'avait encore jamais été annulé depuis sa création en 1956.

Une coopération entre plusieurs pays européens

À ce jour, la page compte plus de 9500 abonnés, issus de multiples pays européens. L'administrateur travaille en collaboration avec d'autres fans et a même dégoté un jury, 5 jurés par pays, souvent d'anciens candidats. Leur vote comptera à 50%. Trois émissions seront proposées, en direct sur internet, avec fond vert et tenues chics. Pour les votes du public, pas de SMS mais une application mobile gratuite.

La télévision prépare aussi une soirée spéciale le 16 mai : l'émission "Europe, Shine a Light" doit mettre en valeur les 41 artistes qui auraient du se produire sur la scène

VIDÉOS - Qui sont les concurrents ?