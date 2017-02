VIDÉO - Un hommage rendu à la fondatrice de la librairie Dialogues à Brest, en présence de Michel Serres

À Brest, la place devant la librairie Dialogues a désormais un nom : le "Parvis Marie-Paul Kermarec". La fondatrice de la librairie est décédée en 2007. Dialogues est devenue une institution de la culture, 40 ans après son ouverture. Le philosophe Michel Serres s'y rend très souvent.

Plus de neuf ans après son décès, le souvenir de Marie-Paul Kermarec reste très présent à la librairie Dialogues. Elle en était la fondatrice, en 1976. C'est elle qui a fait de Dialogues un haut-lieu de la culture et de la littérature à Brest. Un hommage lui a été rendu ce samedi matin. Juste devant la librairie, le parvis porte désormais son nom.

L'idée vient de Michel Serres. L'écrivain français connaissait bien Marie-Paul Kermarec et il se rend à plusieurs reprises à Brest. Il y a quelques mois, il s'était étonné de ne pas voir le nom de la fondatrice de Dialogues être davantage mentionné. Il a écrit une lettre au maire de Brest pour faire cette suggestion.

Dialogues est ma librairie préférée en France ! C'est un endroit où on ne fait pas que passer, on aime y rester. Marie-Paul Kermarec était une femme discrète, passionnée par la culture", Michel Serres, philosophe et écrivain