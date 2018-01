VIDÉO - Un jeune cinéaste Cherbourgeois rend hommage à sa ville et cartonne sur internet

Par Clémence Gourdon Negrini, France Bleu Cotentin

Rafaël Tournaille a tout juste 18 ans et rêve d'être réalisateur. Le jeune Cherbourgeois participe en ce moment au Nikon Film Festival. Sa vidéo est parmi les plus vingt plus soutenues du public. Déjà, il y a quelques semaines il cartonnait sur internet avec son autre clip "Bonne nuit Cherbourg".