Lille, France

Il s'appelle Tom Becquart, il a 25 ans. Né à Roubaix, il découvre la magie à l'adolescence, lorsqu'un magicien vient donner un spectacle dans son lycée. C'est la révélation : il ressort la vieille boîte de magie offerte par son grand-père quand il était enfant. Il s'inscrit ensuite dans un club de magie à Mouvaux, et passe des heures, des jours, des mois à s'entraîner, pour apprendre des tours.

Il y a deux ans, en 2016, il décide d'en faire son métier. Tom le magicien est né, il se produit dans des entreprises, lors de séminaires ou de cocktails.

Ni chapeau ni cape, son outil préféré : un Ipad

Sa spécialité, c'est la magie digitale. Son instrument favori : une tablette numérique. "Surtout pas les colombes, surtout pas les capes, surtout pas les chapeaux", énumère Tom. "La magie IPad modernise l'image de la magie. Il y a un vrai mélange entre la magie classique et la magie digitale".

Pour mieux comprendre, nous avons demandé à Tom le magicien de nous faire un petit tour :

Sélectionné pour les championnats du monde des arts de la scène

En juillet, Tom va passer deux semaines à Hollywood. Il a été sélectionné pour concourir aux championnats du monde des arts de la scène (World championship of performing arts), sorte de jeux olympiques des talents. 62 pays sont en compétition, la France emmène une trentaine d'artistes, dont deux magiciens dans la catégorie variété. "Pourquoi moi, alors qu'en France, il y a des milliers de magiciens ?", s'interroge Tom, "quand je suis arrivé sur scène (pour le casting), je n'étais pas en costume à paillettes, mais en costume normal, avec un IPad. Deuxième chose : je parle anglais couramment, donc je pense que ça m'a fait marquer des points".

Après une semaine de répétitions et de coaching par de grands professionnels, il y aura la compétition, Tom aura une minute pour faire ses tours et se qualifier, et, pourquoi pas, terminer grand vainqueur dans sa catégorie. A la clé, il y a des bourses pour des écoles artistiques, mais pour notre magicien, le but c'est avant tout de se faire connaître, de progresser. Car son rêve ultime, c'est de lancer sa carrière de magicien aux Etats-Unis. David Copperfield, l'une de ses idoles, a donc de la concurrence !

