VIDÉO - Un musée d'art funéraire à ciel ouvert, au cimetière de Vaufleury de Laval

Au cimetière de Vaufleury de Laval, certaines tombes ressemblent davantage à des œuvres d'art ou abritent des histoires étonnantes. Zoom sur deux d'entre elles, avec Stéphane Hiland, directeur de la médiation à Laval Patrimoine.

Chaque matin du mois d'août, France Bleu Mayenne vous emmène à la découverte d'un coin de votre département, à travers un loisir, une personnalité locale, un cimetière, un hébergement insolite ou une anecdote. Pour poursuivre cette série d'été, on part en direction du cimetière de Vaufleury, à Laval, dans le sud-ouest de la Mayenne. Stéphane Hiland, directeur de la médiation à Laval Patrimoine, nous dévoile l'histoire de deux tombes étonnantes.

Reportage au cimetière de Vaufleury, musée de l'art funéraire à ciel ouvert, à Laval (Mayenne) Copier

Celle de Jean-Pierre Bouvet est à son image d'artiste etde "premier conservateur d'art naïf de Laval" : du béton brut, orné de tesselles, petits carreaux de mosaïque, de couleur, qui rappellent l'œuvre de l'architecte espagnol Gaudí. Sur la sépulture du père jésuite Joseph Coince, seule la stèle est au contraire visible. La population locale y dépose des vêtements d'enfants, des chaussons, des langes, pour remercier le "saint-homme" de son aide dans la résolution des problèmes de motricité infantile.

La série d'été de France Bleu Mayenne est à écouter en direct tous les jours à 7h, 8h30 et 12h et à réécouter sur francebleu.fr et sur l'application Ici par France Bleu et France 3.