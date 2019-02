VIDÉO - Un Niçois aux Victoires de la musique classique

Nice, France

Il a 24 ans et il a des doigts en or ! Le pianiste niçois Théo Fouchenneret est en lice pour les Victoires de la musique classique qui se déroulent ce mercredi soir à Paris. Il est séléctionné dans la catégorie "révélation de l'année - soliste instrumental". L’Azuréen de 24 ans, prodige du piano et ancien pensionnaire du Conservatoire à rayonnement régional (CRR) de Nice, sera opposé à Thibaut Garcia (guitare) et Alexandre Kantorow (piano).

Des récompenses internationales

Le jeune Niçois est déjà couronné de succès. Il a été sacré au concours international de Genève l'an dernier : un premier prix ex-aequo sur le Concerto pour piano n°3 de Bartók.

Pour suivre Théo Fouchenneret ce mercredi soir : il faut regarder l'émission sur France 3