Montpellier, France

Vous pouvez enfin le voir, le dernier bébé manchot de l'aquarium Mare Nostrum de Montpellier. Un bébé manchot du Cap de 3 mois. C'est la 3e naissance de manchot en 10 ans à Montpellier. Ils sont désormais 14 manchots du Cap.

Le prénom choisit par les internautes

À trois mois, le bébé manchot n'a pas encore sa couleur définitive mais il a déjà sa taille adulte. Ce qui lui manque, c'est un prénom ! Les internautes ont jusqu'au 28 janvier pour choisir sur Facebook entre, Ouli (joli), Hope (espoir) ou Baako (un prénom mixte en Afrique). Les trois sont mixtes car on ne connait pas encore le sexe du petit manchot. Pour ça, il faudra analyser une de ses plumes.

Des animations spéciales en février

Des activités spéciales sont mises en place à partir du 17 février, début des vacances scolaires. Tous les jours à 11h30 et 15h30, ils pourront participer à des animations spéciales manchot pour découvrir cet animal que l'on confond trop souvent avec le pingouin.

Après la visite, ils pourront s'engager avec l'association SANCOBB pour parrainer un manchot sauvage en danger, car l'espèce est menacée : les manchots du Cap sont victimes du réchauffement climatique et de la surpêche. Il n'y aurait plus que 80 000 couples de manchots, contre près d'un million il y a 100 ans. Les manchots élevés dans l'aquarium de Montpellier font partie d'un programme d'échange européen, pour former des couples et sauvegarder l'espèce.

