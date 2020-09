VIDÉO - Les premières images d'un documentaire inédit sur Mylène Farmer

Les fans de Mylène Farmer sont en ébullition. La plateforme de streaming d'Amazon a dévoilé le teaser d'un documentaire exceptionnel sur la chanteuse. Divisé en trois épisodes, il sera diffusé à partir du 25 septembre. Sur un ton très intimiste, la chanteuse raconte elle-même les coulisses de ses neuf concerts donnés en juin 2019 à la Défense Arena à Paris.

"Mylène Farmer, l'ultime création" se présente "comme un voyage immersif inédit dans l'univers créatif de l'artiste", selon le communiqué de la plateforme. "Pour la première fois, Mylène Farmer a accepté de dévoiler son travail de création en toute intimité".

L'année 2019 avait marqué le grand retour de Mylène Farmer sur scène après une pause de six ans et un album, "Désobéissance", sorti en 2018 et écoulé à plus de 200.000 exemplaires. Sa série de neuf concerts avait rassemblé plus de 235.000 personnes.